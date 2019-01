22 ene 2019

Compartir en google plus

Meghan Markle parece empeñada en quitarse la etiqueta de 'royal' que más se gasta en ropa, y en sus últimas apariciones ha sorprendido con looks 'low cost' de las rebajas de H&M. Y es que si hace unos días apostó por un vestido de punto de la firma sueca que no llegaba a los 30 euros, esta vez, para un almuerzo en Nothing Hill con su equipo de prensa, la Duquesa de Sussex se ha decantado por unos vaqueros premamá que están rebajados a 24.99 euros.

El look de Meghan Markle para esta comida de trabajo es, sin duda, el más 'casual' que hemos visto a la Duquesa de Sussex desde que está embarazada, y como ya hiciera con su minivestido de punto la semana pasada, esta vez también 'ha copiado' el truco de estilo de nuestra Reina Letizia para combinar prendas 'low cost' como estos vaqueros premamá de H&M con piezas de lujo.

Así ha combinado Meghan Markle sus vaqueros low cost de H&M pinit Instagram

En este caso, Meghan Markle ha hecho una combinación perfecta de sus vaqueros ya agotados de H&M (rebajados de 39.99 a 24.99 euros) con salones de ante beige de Stuart Weitzmann, maxi bolso de Mulberry, abrigo de inspiración militar en azul marino y unas gafas de estilo aviador de Victoria Beckham.

Los vaqueros premamá de Meghan Markle están rebajados a 24.99 euros en H&M pinit H&M

Meghan, con este look 'casual chic' es cualquiera de nosotras yendo a comer con nuestras amigas. ¡Y nos encanta!

También te interesa...

- El look más arriesgado de Meghan Markle embarazada

- Meghan Markle deslumbra con un vestido de invitada premamá y de lentejuelas

- La facialista de Meghan Markle y sus 5 alimentos top para una mascarilla DIY efectiva