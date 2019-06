26 jun 2019

Aunque la ola de calor de esta última semana de junio no afecta al clima de Londres, donde las temperaturas no subirán de los 25 grados, el último look de Kate Middleton es perfecto para inspirar nuestros estilismos veraniegos y derrochar sofisticación aunque los termómetros se disparen.

Para acudir a un taller con niños y jóvenes organizado en Londres por la Royal Photographic Society, la Duquesa de Cambridge ha apostado por un perfecto vestido midi de gasa estampada con motivos vegetales en tonos pastel, súper fresquito y favorecedor, que ha combinado con alpargatas de cuña beige y 'made in Spain', pues la firma Castañer, una de las apuestas seguras de Kate Middleton en los meses de primavera y verano.

El vestido de Kate Middleton, que nos pondríamos sin reparos para ser la invitada perfecta a un evento de día o un cóctel de tarde, es de la firma Ridley London y cuesta 500 euros al cambio. ¿Nuestra propuesta 'low cost' para copiarlo? Este vestido de las rebajas de Mango que cuesta menos de 30 euros y que también solucionará nuestros looks más estilosos para los días de calor extremo.

Este vestido de las rebaja de Mango pasa de 39.99 a 29.99 euros. pinit Mango

