2 jul 2019

Kate Middleton continúa con su gira por los jardines más bonitos de Inglaterra, y esta vez ha asistido al show 'Back to Nature' de la Real Sociedad Británica de Horticultura en el Hampton Court Palace Garden Festival de Londres. Para esta cita, la Duquesa de Cambridge no ha podido elegir mejor su look, y nos ha inspirado con un estilismo muy veraniego y fácil de copiar.

En las últimas semanas hemos confirmado que, si han una pieza imprescindible en el armario estival de Kate Middleton, esas son las alpargatas. Pero no unas alpargatas cualquieras: un modelo de cuña de yute en color cámel de la firma española Castañer, el mismo que ha lucido en sus últimas apariciones.

Para completar su look de verano perfecto, Kate Middleton ha apostado por un vestido midi en verde musgo con estampado pañuelo que está con descuento en las rebajas de Sandro (pasa de 245 a 196 euros, y aún hay tallas disponibles). Además, tiene un detalle perfecto para disimular 'tripita' (aunque la Duquesa de Cambridge no lo necesite), ya que incorpora un sutil drapeado rematando el escote en uve que queda súper favorecedor.

