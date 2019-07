4 jul 2019

En moda, todo vuelve. Las hombreras, el 'tie-dye', los 'mom jeans', el 'new look'... Eso debió pensar Máxima de Holanda cuando guardó este vestido en el armario hace 13 años, que algún día se lo volvería a poner y parecería que fuera nuevo. Y la realidad es que, si no llega a ser por la hemeroteca, nunca nos hubiéramos dado cuenta de que este look perfecto de la Reina ya nos enamoró en 2006.

Amarillo mostaza, el color de la temporada; de lino, el tejido preferido para los meses de verano; con un bordado joya de plena tendencia y una silueta lápiz súper favorecedora que nunca pasa de moda. El vestido que ha elegido Máxima de Holanda para inaugurar un programa escolar en Ámsterdam podría ser de nueva colección y, sin embargo, lleva casi tres lustros en el armario real.

Máxima de Holanda recupera así uno de sus vestidos de día más bonitos, y hace un cambio en los complementos para dar un giro al look que lució en su visita a Bélgica en 2006: de nuevo con pamela de rafia, aunque esta vez con el ala vuelta, la Reina lo ha combinado en esta ocasión con complementos en marrón chocolate. Los salones y el cluch nos encantan, aunque no terminamos de ver clara la combinación lino-ante, pero, ¿guantes de piel en el mes de julio? Por mucho más fresco que sea el clima en los Países Bajos, nos parece demasié...

También te interesa...

- Letizia y Máxima de Holanda, duelo de estilo 'en casa' de Meghan Markle y Kate Middleton

- Máxima de Holanda también tiene el traje amarillo de Zara favorito de las 'influencers'

- Máxima de Holanda y Rania de Jordania demuestran qué falda es la que mejor sienta