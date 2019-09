20 sep 2019

Risto Mejide y Laura Escanes están a punto de verle la cara, por fin, a su bebé, Roma. La noticia se filtró antes de lo que la pareja hubiera deseado, pero una vez conocida por todos, ambos han mostrado una y otra imagen en las redes sociales de ese embarazo que está a punto de llegar a su fin.

El publicista habló en la presentación de la nueva temporada de 'Got Talent' de cómo van a gestionar, precisamente, esa exposición una vez la niña esté en el mundo. "No he sido nunca partidario de publicar nada de mi hijo y no lo voy a hacer ahora", explicaba refiriéndose al hijo que tiene junto a Ruth Jiménez, su ex.

Eso sí, dejaba muy claro que se repartirán la baja: "Yo lo estoy disfrutando mucho. Lo que sí voy a hacer es pillarme la baja". Unas palabras que demuestran el compromiso de Risto con su pareja y con esa niña que llenará de alegría, aún más, uno de los matrimonios que más titulares han dado a la prensa del corazón en los últimos años.

A Mejide le preguntaban sobre la decisión de que Jorge Javier Vázquez haya perdido su silla en el jurado del 'talent' y, tras decir que él no es quien nombra a esos miembros, añadía: "Me llevo estupendamente bien. Tenemos pendiente una cena desde que ha vuelto y está bien. Tengo muchas ganas de verle, claro que sí".