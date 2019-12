3 dic 2019

La Cumbre del Clima reúne en Madrid hasta el próximo 13 de diciembre a más de 200 mandatorios de todo el mundo para intentar buscar una solución a los desafíos medioambientales a los que nos enfrentamos. Con motivo de la celebración de la COP25, los Reyes han recibido en el Palacio Real a los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la capital, y para esta cita hemos podido ver uno de los mejores looks de fiesta de doña Letizia... con mensaje incluido.

La Reina ha aparecido sublime con un look de fiesta black&white en el que todo el protagonismo se lo ha llevado una falda que no habíamos visto hasta ahora a doña Letizia pero que, sin embargo, no es nueva. Se trata de un maravilloso diseño midi con cintura alta marcada efecto corsé en jacquard negro que pertenece a la línea H&M Conscious de 2018, la colección eco-responsable del gigante sueco.

Sin duda, la Reina no ha podido elegir mejor ocasión que el marco de la Cumbre del Clima para estrenarse con una prenda de la colección Conscious de H&M, que ha combinado a las mil maravillas con una sencilla blusa blanca de Hugo Boss y unos salones de Manolo Blahnik.

Low cost, sostenible, perfecta para lucir tipazo e ideal para las fiestas, ¿se le puede pedir más a este look de la Reina?