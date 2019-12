2 dic 2019

Compartir en google plus

La Cumbre del Clima COP25 reúne en Madrid hasta el próximo viernes 13 de diciembre a representantes de casi 200 países, que buscarán, como ha asegurado en la ceremonia inaugural el Presidente de Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, "ir más lejos y hacer las cosas más rápido" en materia de emisiones, ya que "o marcamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno".

Foto del acto inaugural de la Cumbre del Clima pinit Gtres

La concienciación sobre los desafíos medioambientales a los que nos enfrentamos hace tiempo que llegó a la moda, donde hay marcas con conciencia eco que apuestan por el 'slow fashion', lanzan colecciones sostenibles incluso desde el 'low cost' o, incluso, desafían a la vorágine consumista del Black Friday. ¿El último (buen) ejemplo? La camiseta con mensaje de Sara Carbonero.

Detalle de la camiseta de Sara Carbonero pinit Instagram

La periodista ha compartido varias imágenes en sus redes sociales en las que aparece con una camiseta con el mensaje "Ethical is the new black" ("ético es el nuevo negro"), haciendo referencia al hecho de que las prendas sean éticas debería ser el nuevo imprescindible de la moda. Además, este básico de Sara Carbonero es de Slow Love (20 euros), su firma de ropa, una de esas marcas cuyo valor añadido es la fabricación de prendas que respetan el medio ambiente mediante la sostenibilidad, el precio justo y los tejidos reciclados.