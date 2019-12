10 dic 2019

El final de año (sartorial) de la Reina está siendo absolutamente apoteósico. El imponente vestido de flecos de los Premios Mariano de Cavia, la falda eco de H&M Conscious para recibir con honores a los líderes de la Cumbre del Clima, el elegantísimo Dries van Noten de los Francisco Cerecedo y, ahora, doña Letizia estrena el jersey de Uterqüe que todas habíamos incluido en nuestra lista de regalos para Navidad o Reyes.

La Reina, como presidenta de honor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, ha presidido en Madrid la reunión de su Patronato, y para este acto, ha apostado por un look 'total black' en el que el absoluto protagonista es un original jersey de silueta ochentera con hombros marcados rematados en un volante bordado en blanco que, a pesar de costar 89 euros en Uterqüe, ya está agotado en todas las tallas (menos en la L, en la que aún quedan algunas unidades disponibles).

Una prenda tan especial como este jersey se convierte de forma automática en la estrella de cualquier look, por eso, la doña Letizia no ha necesitado más que unos culotte negros estilo 'paper bag' y unos salones de tacón (los suyos son de Magrit de hace varias temporadas) para conseguir un look de diez que, además, hacía tipazo: las hombreras del suéter enfatizan la silueta, los pantalones marcan la cintura y la hacen más delgada y los zapatos alargan y estilizan las piernas.