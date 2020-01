17 ene 2020

Tampoco en Canadá parece que el príncipe Harry y Meghan Markle vayan a tener la fiesta en paz con la prensa, motivo principal de esta huida al otro lado del mundo. 'The Globe and Mail' les ha dedicado un duro escrito en el que, directamente, les ha dicho que no son bienvenidos a su país, donde tratan de buscar una vida más tranquila.

"Canadá no es una casa intermedia para cualquiera que quiera salir de Gran Bretaña sin dejar de ser un miembro de la realeza", se puede leer en las páginas de un diario que añade que el suyo es un país que "da la bienvenida a personas de todas las religiones, nacionalidades y razas, pero si usted es un miembro de alto rango de una familia real, este país no puede convertirse en su hogar".

"No se trata de romper con la Corona. Por el contrario, se trata de mantener la monarquía única y altamente exitosa de Canadá", añaden en unas líneas que chocan de manera frontal con la actitud de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, que manifestó que se les recibiría con los brazos abiertos.

Precisamente, una de las especulaciones sobre esta mudanza al país norteamericano trataba sobre el hecho de que el gobierno se fuese a hacer cargo de la seguridad de los duques de Sussex, algo que Trudeau ha negado, pero que se trata en ese artículo que hace sospechar que la estancia en Canadá para Harry y su familia no va a ser tan sencilla como se presumía.

Claro, que si tenemos en cuenta que en la explicación que han dado del giro que pretenden dar a su vida ponen restricciones a los medios, es lógico que las voces se alcen desde ese sector. Ya ayer, en la primera aparición de Harry después de que saltase el Megtrix, se negó a atender a la prensa.