15 ene 2020

Si la Familia Real Británica despidió 2019 con las polémicas del Príncipe Andrés salpicando cada rincón de Buckingham Palace, 2020 ha comenzado con un buen dolor de cabeza para los Windsor por culpa del ya conocido como 'Megxit'. O, lo que es lo mismo: el anuncio de Harry y Meghan de su paso atrás en sus tareas como miembros senior de la realeza. De momento, Meghan Markle ya está en Canadá labrándose ya su nuevo futuro profesional al margen de la agenda oficial de Palacio (parece que ha fichado por Disney y por Givenchy), y a nosotras nos parece que su primer look en el país norteamericano tiene un claro mensaje para la Reina Isabel II...

A pesar del terremoto con el que han sacudido los cimientos de la monarquía británica, Meghan Markle sigue siendo Duquesa de Sussex y, además, sigue implicada en diferentes causas sociales. Por eso, no resulta extraño que su primer acto público en Canadá esté relacionado con el feminismo: un encuentro en el Centro de Mujeres de Downtown Eastside de Vancúver, al que llegó en avión desde la isla privada en la que se aloja con el pequeño Archie.

Tanto en el traslado al aeropuerto como en las imágenes que han trascendido del encuentro en el que participó, hemos podido ver una versión muy 'casual' de Meghan Markle, que apostó por una parka con capucha de pelo de Barbour, un jersey de punto grueso de The Row, unos pantalones pitillo negros, un maxi shopper de Cuyana y unas botas acolchadas de Le Chameu.

Hasta aquí, todo normal pero, ¿somos las únicas que vemos un mensaje a la Reina Isabel en este look tan aparentemente normal de Meghan Markle? Por un lado, Barbour y Le Chameu son dos de las firmas que más grabado tienen en su ADN el 'brit style', con lo que quizá Meghan quiera dejar claro que lo suyo es un pasito a un lado, no un paso atrás definitivo. Por el otro, sin embargo, la todavía Duquesa de Sussex ha apostado por marcas de ropa nada accesibles, lo que demostraría que, independientemente de cómo terminen arreglando las cuentas con la Reina, Harry y Meghan no tienen intención de rebajar su estatus ni su nivel de vida. Y lo más curioso: el jersey de Meghan Markle no es nuevo, según apuntan en las redes los fans de 'Suits', Rachel (su personaje en la serie) lo llevaba en el capítulo de la tercera temporada en el que cuenta a sus padres que se independiza porque se va a vivir con su novio.

¿Casualidad?