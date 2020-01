20 ene 2020

A través de un vídeo de algo más de siete minutos y medio colgado en la cuenta de Instagram oficial de los duques de Sussex y solo, el príncipe Harry ha querido dar las explicaciones pertinentes sobre esa decisión conjunta con su mujer, Meghan Markle, y las consecuencias que puede traerles.

"Quiero que sepan la verdad de mi boca hasta lo que pueda compartir, no como un príncipe o un duque sino como Harry", comienza el hijo del príncipe Carlos, que prosigue: "Quiero que escuchen la verdad de mí, tanto como pueda compartir, no como un príncipe o un duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de ustedes han visto crecer en los últimos 35 años, pero con una perspectiva más clara".

La decisión de dar un paso atrás no la tomé a la ligera"

Harry asegura que solo quiere explicarse por lo que pueda haberse leído o escuchado en las últimas semanas, para dar su versión de los hechos. "Estábamos aquí para servir. Por esa razón, me produce una gran tristeza que hayamos llegado a esto", deja claro el príncipe, que desde hace meses libra una batalla contra la prensa por la presión a la que les han sometido desde que anunció su compromiso con Meghan.

"La decisión de dar un paso atrás no la tomé a la ligera. Han sido meses de conversaciones después de tantos años de retos, y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en lo que a esto se refiere, de verdad no había otra opción", añade, antes de afirmar:

"Nuestra esperanza era seguir sirviendo a la reina, mi comandante en jefe, la Commonwealth y mis filiaciones militares, pero sin financiamiento público. Desafortunadamente, eso no era posible. He aceptado esto, sabiendo que no cambia quién soy ni lo comprometido que estoy", se le escucha decir en ese vídeo que ha pillado por sorpresa a todo el mundo, máxime con el silencio que guardó en esa reaparición pública hace unos días.

También destapaba lo que ha sido la mayor de las incógnitas desde el principio: "Lo que quiero dejar en claro es que no nos vamos y no los dejaremos, deseábamos seguir sirviendo a la reina pero sin dinero público, eso no es posible. He aceptado esto sabiendo que no cambia quién soy o lo comprometido que estoy pero espero que esto los ayude a entender por qué ha pasado todo".

Harry dice necesitar una vida más tranquila para la familia que ha formado, tras el nacimiento de su hijo, Archie. Y que "ha sido un honor servir a su país. He crecido sintiendo el apoyo de muchos de ustedes, y he visto cómo recibían a Meghan con los brazos abiertos al verme encontrar el amor y la felicidad que había esperado toda mi vida".