22 ene 2020

Entre una multitud de autoridades, curiosos y fotógrafos llegaba la Reina al pabellón 10 de IFEMA, donde un año más ha inaugurado la Feria Internacional de Turismo FITUR. En esta 40ª edición doña Letizia ha acudido sola, sin el Rey Felipe, pero lo ha hecho impecable y lanzando un mensaje oculto con su look que no hemos tardado en descifrar en la redacción. A saber...

La Reina suele apostar por looks cómodos pero sofisticados y con toques de tendencia en sus visitas a la Feria de Turismo. Pero este año, además, el vestido que ha elegido tiene un significado muy especial. Se trata de un diseño de viscosa negro con estampado 'arty' en tonos verdes, rojos y maquillaje de Massimo Dutti que estrenó el pasado mes de octubre para poner la guinda a un viaje de estilo impecable a Corea del Sur. ¿Y qué país es el invitado este año a FITUR? ¡Bingo!

Doña Letizia no deja nunca nada al azar, y mucho menos cuando se trata de detalles de estilo que dicen mucho más de lo que a priori parece. Lo hemos visto con sus derroches de sofisticación cuando se reúne con sus compañeros periodistas, o con sus looks súper tendencia en la Feria ARCO de Arte Contemporáneo. Por eso, la elección de este vestido 'made in Spain' en Corea y, tres meses después, en un Madrid que se hermana este año con el país asiático no nos parece ni mucho menos casual.

Por cierto, en origen el vestido costaba 99.95 euros, pero no ha llegado a rebajas ni tampoco lo encontramos ya entre los modelos de colección actual de Massimo Dutti. Eso sí, hay una versión idéntica (y sin descuento) con estampado de leopardo...