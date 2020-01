23 ene 2020

La prensa protagonizó el principio del fin de los duques de Sussex como miembros de la familia real inglesa... y la prensa es la protagonista de la primera polémica de estos tras la aceptación de la reina Isabel II de que hagan una vida independiente de la corona. Unas fotos de Meghan Markle tienen la culpa.

A principios de este semana, 'The Sun' mostraba unas imágenes de la actriz con su hijo, paseando a dos perros y con ropa de 'sport'. Unas fotos de su nueva vida en Canadá que no tenían nada que pudiera llamar la atención de manera destacada y que, sin embargo, han enfurecido al matrimonio.

Esta es la portada que ha cabreado al príncipe Harry y Megahn Markle de nuevo.

Harry y Meghan estudian emprender medidas legales contra el diario al considerar que se ha invadido su intimidad. El matrimonio ha amenazado con interponer una nueva demanda si la presión a la que se están viendo sometidos desde que se marcharon (y que fue la causante principal de esa huida) no disminuye. Quieren vivir tranquilos, algo que no parece que vaya a ser posible por mucho que se alejen de la madre patria.

La pareja define las imágenes difundidas como "inaceptables", ya que pertenecen al ámbito privado de su día a día. Lo que parecen no comprender es que, el interés público, no lo van a perder. Al menos, no de manera inmediata y después del revuelo que se ha organizado con su decisión.

La cruzada con los medios no parece haber hecho nada más que comenzar. Un diario canadiense ya les ha advertido que no son bienvenidos. Y ellos tampoco están por la labor de llevar la relación a un terreno más relajado. Sobre todo, porque Harry no está dispuesto a permitir que su mujer pase por lo mismo que su madre, a quien él sostiene que fue la persecución de los 'paparazzi' lo que terminó con su vida.