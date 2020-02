12 feb 2020

Dicen que el rosa es el color millennial por excelencia. ¡Todo al rosa! Incluso hay un tono denominado como rosa millennial (no, no es broma). Este tono se postula como uno de los favoritos de la temporada estival. Y parece que la reina Letizia no quiere quedarse atrás con esta tendencia, porque ha llevado el traje perfecto de chaqueta y pantalón en su última aparición.





Durante la proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2020 celebrado en Valencia la reina ha lucido su último look del 2019. Se trata de un traje de chaqueta y pantalón de Hugo Boss que combinó en su momento con una blusa blanca de Carolina Herrera, tal y como lució el año pasado. Sin duda una combinación ganadora en rosa empolvado que favorece mucho a la monarca.

También ha elegido los mismos zapatos que llevó en diciembre, unos salones de tacón ancho acabados en punta de Hugo Boss, modelo Mayfair. Sin duda, está siendo una semana movidita para la reina, que ya acudió ayer en Madrid a un evento por el Día Internacional del Internet Seguro. Para la ocasión, sacó de su armario una de sus faldas favoritas de Massimo Dutti repitiendo el mismo estilismo elegido para su primera aparición en FITUR.

Con uno de sus anillos favoritos de Karen Hallam y unos pendientes de Gold & Roses, la reina ha creado un look perfecto que seguro, le veremos en más ocasiones.

¡Un estilismo previo a San Valentín perfecto para cualquier cena romántica!