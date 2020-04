17 abr 2020

Al final, no ha sido la relación del padre de la novia, el príncipe Andrés, con Jeffrey Epstein ni la foto de ella junto a este y Harvey Weinstein los que han conseguido dar al traste con sus planes de boda. No. Beatriz de York y Edoardo Mapelli, que iban a darse el 'sí, quiero' el próximo 29 de mayo, ya no lo harán. Al menos, no en esa fecha.

Evidentemente, el culpable de que esto sea así no es otro que el coronavirus, que ha conseguido que se sumen a la lista de famosos que han tenido que renunciar al sueño de una gran celebración con familiares y amigos en pro de la seguridad de la salud, que es lo que manda en estos momentos a nivel mundial.

En un principio, lo que se había planteado era anular la recepción posterior a la celebración que les uniría en matrimonio. No solo eso, sino que ese acto estaría reducido a dos personas que ejercerían como testigos y el oficiante de la ceremonia de unión. Así que, ante este panorama, han tomado la determinación de que lo mejor es dejarlo para más adelante.

Ha sido la edición británica de la revista 'Hola' la que ha confirmado esta información, alegando que no podrían cumplir su deseo de casarse en la Capilla Real del palacio de St. James ni disfrutar de esa recepción en los jardines de Buckingham, regalo de la abuela de ella, la reina Isabel de Inglaterra. Recordemos que Beatriz de York ya vio cómo se cancelaba su fiesta de compromiso, en aquel caso por las polémicas que rodeaban a la familia real británica.