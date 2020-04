20 abr 2020

Uno de los principales motivos por los que nos encontramos ante el exilio del príncipe Harry y Meghan Markle en Norteamérica es esa guerra que emprendieron hace meses contra cierto sector de la prensa británica. Él se encargó de emitir un duro comunicado (que puedes recordar aquí) poniendo sobre la mesa que se estaba machacando a su mujer con mentiras, sosteniendo que no iba a dejar que hicieran con ella lo que pasó con su madre y anunciando medidas legales.

Han pasado 20 días desde que la pareja comenzara, de manera oficial, su nueva vida. Y han vuelto a la carga. Lo han hecho con una demoledora carta en la que señalan, directamente, a los cuatro diarios británicos con los que rompen lazos al considerar que han hecho daño a su familia. Unas líneas que han sido remitidas a esos medios, que las han reproducido para el conocimiento del público.

'The Sun', 'The Daily Mail', 'The Mirror' y 'The Express' va a contar con "cero colaboración" por parte de Harry y Meghan, por los "destrozos que han hecho en la vida de las personas", según sus palabras en esa carta que les fue remitida a los directores de los diarios en la noche de este domingo. Dejan claro que esta "no comunicación" de ningún tipo con los medios citados, no es la "política general para todos los medios" que se seguirá de ahora en adelante.

"Es gravemente preocupante que una parte influyente de los medios de comunicación, durante muchos años, haya tratado de aislarse de asumir la responsabilidad de lo que dicen o imprimen, incluso cuando saben que será distorsionado, falso o invasivo más allá de lo razonable", se lee en esa carta en la que se añade: "Cuando el poder se disfruta sin responsabilidad, la confianza que todos depositamos en esta industria tan necesaria se degrada".

"El duque y la duquesa de Sussex han visto a personas que conocen, así como a completos extraños, ver sus vidas completamente separadas sin ninguna razón de peso, aparte del hecho de que los chismes aumentan los ingresos publicitarios", continúan antes de añadir: "Dicho esto, tenga en cuenta (dirigiéndose a esas cuatro cabeceras) que el duque y la duquesa de Sussex no se involucrarán con ustedes. No habrá colaborción, y cero compromiso. Esta es una política que se está instaurando en su equipo de comunicación, con el fin de proteger a ese equipo del lado de la industria que los lectores nunca ven".

Los medios tienen todo el derecho de informar, pero no pueden basarse en mentiras"

"No se trata de cerrar una conversación pública o censurar informes precisos. Los medios tienen todo el derecho de informar y, de hecho, tienen una opinión sobre el duque y la duquesa de Sussex, buena o mala. Pero no puede basarse en una mentira", rematan esas líneas con las que quieren dejar claro que seguirán exponiéndose ante los medios, siempre que lo consideren necesario y que no quede erosionada su imagen con falsedades.