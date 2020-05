18 may 2020

Por muchas informaciones que hayan salido a la luz sobre ella desde que en 2016 se conociera su relación sentimental con el príncipe Harry, parece que nunca terminaremos de conocer todos los detalles del currículum de una Meghan Makle que, además de ser actriz o de hablar con soltura varios idiomas, tendría unas nociones de artes marciales más que necesarias para poner en práctica su defensa personal.

Ha sido el hombre que se encargó de formarla quien ha hablado para la revista 'Vanity Fair', desvelando que la duquesa de Sussex se inició en el 'kickboxing' durante el rodaje de 'Suits', la serie que le reportó la fama, en Canadá. El zaragozano Jorge Blanco está asentado en el país norteamericano y forma parte del equipo de entrenadores personales con los que cuenta Chris Hemsworth, por ejemplo.

"Hacíamos un poquito de artes marciales, un poco de boxeo y a veces kickboxing", ha explicado al mencionado medio, poniendo sobre la mesa el carácter de una mujer que, desde hace meses, está pasando un auténtico calvario por la persecución mediática: "¡La verdad es que nunca pensé que podía llegar a ser princesa! Yo me lo pasé muy bien entrenando con ella porque es supersimpática y además habla español, eso sí, con acento argentino".

"No sé si ahora que están por aquí (hay que recordar que se han mudado a Los Ángeles) podría volver a entrenarla porque mis horarios son bastante complicados, pero vamos que si me llama, no me importaría entrenarlos a los dos", asegura Jorge que tiene en su lista de clientes a Robert Pattinson o Drake.

Algo con lo que, seguro, ni soñaba cuando de niño se inició en las artes marciales con el judo. Ahora, espera que Meghan recoja ese guante y vuelva a su disciplina. Quizás, así solventarían parte de ese problema de seguridad que les persigue desde que cambiaron de aires con la ejecución del Megtrix.