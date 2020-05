25 may 2020

Si hay un hecho que marcó la vida de los príncipes Guillermo y Harry, fue la muerte de su madre, Lady Di. Sobre todo, por el dramatismo con el que se produjo y la maraña de informaciones, muchas de ellas en tono amarillista, que sucedieron al accidente que le costó la vida en los meses (incluso años) posteriores. El primero de ellos tuvo una etapa de recuerdo del tremendo dolor que supuso perder a su madre.

Lo ha contado en primera persona. En un documental emitido por la BBC para concienciar sobre la importancia que hay que dar a la salud mental. Y lo ha hecho en una conversación con el jugador de fútbol Marvin Sordell. Porque para Guillermo, el momento en el que se vio delante de la inminente paternidad, le trajo todo tipo de sombras del pasado que no podría haber superado sin la ayuda de su mujer, Kate Middleton, tal y como él señala.

"Tener niños es el mayor momento de cambio en la vida. Creo que cuando has pasado algo traumático en la vida, como tú, que dices que no has tenido a tu padre al lado o mi madre que murió cuando yo era muy joven, las emociones vuelven a pasos agigantados. Es una fase diferente de la vida y no hay nadie allí para ayudarte. Definitivamente, me he encontrado sobrepasado en muchas ocasiones", es el discurso, lleno de sinceridad, del mayor de los hijos del príncipe Carlos.

"Kate y yo, particularmente, nos apoyamos mucho mutuamente y atravesamos juntos esos momentos y, en cierta manera, evolucionamos y aprendimos juntos", advierte la importancia de la figura de su esposa para saltar este obstáculo, añadiendo que "las cosas emocionales surgen de la nada cuando no te las esperas o cuando crees que has podido gestionarlas". Y que Kate ha sido una excelente elección como compañera de viaje para hacer frente a estos miedos.

En medio de la batalla que libra su hermano, Harry, con los medios de comunicación ingleses, él ha optado siempre por ser cercano con ellos y ofrecerles aspectos tan íntimos como el de este relato que pone sobre la mesa sus emociones más íntimas sobre cómo le marcó la muerte de su madre siendo tan solo un niño.