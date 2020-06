4 jun 2020

Que Meghan Markle y Kate Middleton no se llevan del todo bien, es un secreto a voces. Los motivos que se han esgrimido para buscar una explicación a sus fricciones, han sido de lo más variados en los últimos dos años. Ni siquiera esa distancia, con la primera ya asentada en Los Ángeles, ha conseguido que su enfrentamiento se dé una tregua. Y, en esta ocasión, parece que es la propia casa real la que lo ha azuzado.

Podríamos calificarlo como un ataque de celos, porque lo que ha pasado es que Meghan está molesta por la defensa pública que se ha hecho de Kate desde Kensigton Palace tras la publicación de ese reportaje en la revista 'Tatler' en el que, tal y como reivindicaba la casa real, el contenido presentaba inexactitudes.

A la duquesa de Sussex no le ha gustado nada que hayan dado la cara por su cuñada. No por nada, sino porque ella no sintió ese respaldo ante las continuas arremetidas de la prensa británica contra ella en los últimos años. Recordemos que tuvo que ser su marido, el príncipe Harry, quien la defendiera públicamente con un duro comunicado. Y que se llegó a decir que a la reina Isabel de Inglaterra no le había gustado que su nieto y su mujer se enemistaran de esa manera con los medios ingleses.

Es el 'Daily Mail' el que recoge que este gesto le ha sentado "como una bofetada en la cara". Lo hacen sosteniendo que las declaraciones las realiza alguien muy cercano a los duques de Sussex. "Harry pidió muchas veces que se revisaran las políticas de relación con los medios de comunicación, algo que era una de sus mayores preocupaciones. Y nunca le hicieron caso y ahora Kate llega, chasquea los dedos y tiene todo el apoyo del mundo", se puede leer en el mencionado diario.

"Meghan dijo que en vez de apoyarla, le hicieron sentir como que pedía demasiado, que esperaba demasiado, cuando lo único que quería era apoyo por parte ellos. Dice que es muy revelador. Explicó que esta fue una de las principales razones por las que ella y Harry se despidieron de la vida real, la falta de apoyo y el total desprecio por el dolor y la angustia que sufrió mientras era crucificada por los medios", añaden en esa sentencia que abre, aún más si cabe, la brecha entre Harry y Meghan y la familia de este.