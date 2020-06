5 jun 2020

Si hay una verdad universal, es que el coronavirus nos ha provocado los mismos sentimientos a todos. Miedo, incertidumbre, ansiedad y muchas ganas de ver a todos esos seres queridos que tenemos en la distancia. Pero, además, se añade el obstáculo de que, una vez los hemos podido tener cara a cara, no podemos tocarlos. Sobre esto ha reflexionado el príncipe Carlos (que ha pasado el Covid-19) en un emotivo mensaje en el que ha relatado cuánto echa de menos a los suyos.

Y eso que la situación familiar que tenía cuando nos tocó encerrarnos, no era precisamente sencilla... Pues aún así, seguro que está deseando poder abrazarse con su hijo Harry y con la esposa de este, Meghan Markle, que han decidido hacer borrón y cuenta nueva y las maletas en busca de una vida más tranquila en Los Ángeles.

Ha sido en una entrevista con Sky News donde ha manifestado que estar lejos de los suyos, ha sido "terriblemente triste". Recordemos que se marchó junto a su mujer, Camilla, a Escocia a pasa este retiro. Desde allí, en continuo contacto con su madre, la reina Isabel de Inglaterra, ha seguido trabajando para su país.

"No he visto a mi padre en mucho tiempo, y cumplirá 99 la próxima semana", dice en esa videoentrevista, con un tono evidente de pena. Una lamentación que extiende a sus nietos y resto de familiares. Aunque, quien no se consuela, es porque no quiere: "He hecho videollamadas, que están muy bien, pero...". Pero no son lo mismo, ya terminamos nosotras la frase, que también hemos echado mucho de menos el contacto físico.

Es justo a eso a lo que se refiere el heredero de la corona británica: "Afortunadamente, puedes hablar con ellos por teléfono y, ocasionalmente, hacer estas llamadas en vídeo. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Realmente quieres abrazar a la gente".

El príncipe asegura en esa charla que comprende totalmente "la frustración, las dificultades, el dolor y la angustia de tantas personas", e intenta animarles para que sigan esforzándose en esta lucha que no debemos olvidar que no ha terminado: "Estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo para y ayudar y encontrar e impulsar las formas de permitir que las personas sigan haciéndolo. Pero de una manera que no arruine todo al mismo tiempo a nuestro alrededor".