31 ago 2020

Compartir en google plus

Charlene de Mónaco es, quizá, la ‘royal’ más enigmática y atípica de la realeza europea. La esposa del Príncipe Alberto parece estar siempre triste, con gesto taciturno y un halo de nostalgia perpetuo. Siempre perseguida por su pasado y por su entredicho matrimonio ‘por contrato’, su estilo es tan elegante como, a veces, impersonal y frío. Por eso nos ha sorprendido tanto el look con el que la hemos visto en Niza dando el pistoletazo de salida al Tour de Francia.

Charlene de Mónaco, muy entetenida durante el Tour de Francia. pinit

Como si de una influencer se tratara, Charlene de Mónaco ha dado un salto fuera de su zona de confort, y ha apostado por un look de inspiración 'rockera' mucho más ariesgado de los que nos tiene acostumbradas. La princesa ha lucido un conjunto de top de escote asimétrico en color blanco con pantalones efecto cuero a tono, que ha combinado con unos altísimos stilettos negros y una cartera de mano bicolor. Sin embargo, la estrella absoluta de su look ha sido su cazadora...

El look más atrevido de Charlene de Mónaco. pinit

De estilo biker y en un llamativo color amarillo (color insignia del Tour de Francia), la de Charlene de Mónaco nos recuerda inevitablemente a la famosa 'chaqueta amarilla de Zara', una de las primeras prendas virales que recordamos y que, si no tenías en tu armario hace un par de temporadas, eras 'la resistencia', como diría La Vecina Rubia.

La mascarilla de Charlene, con la mítica frase del Joker "why so serious". pinit

Pero si la chaqueta amarilla versión Charlene de Mónaco llama la atención, su mascarilla nos ha dejado con la boca abierta. Lejos de usarla, simplemente, como medida de seguridad contra el coronavirus, o lucir una versión 'chic' a juego con su look, la Princesa parece mandar un mensaje con ella. La mascarilla de Charlene lleva impresa la famosa frase del Joker de 'El Caballero Oscuro' "Why so seriuos?", lo que parece un dardo envenenado a todos los que alguna vez, al verla, hemos parafraseado a Rubén Darío con su famoso verso de "la princesa está triste, qué tendrá la princesa".