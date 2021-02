27 feb 2021

Hay princesas que siempre han hecho lo que les ha dado la gana, pero no es el caso de Mette-Marit y mucho menos desde que se comprometió con Haakon de Noruega. Hubo un tiempo en el que vimos al matrimonio de vacaciones por España, pero desde que Meete-Marit anunció que tiene una enfermedad incurable, sus apariciones se han visto disminuidas significativamente. Hasta tal punto que ella ha confesado sentirse “avergonzada” por lo reducida que resulta su agenda desde que le fuera diagnosticada la fibrosis pulmonar, hace casi dos años.

Las declaraciones han tenido lugar en el podcast del canal de televisión estatal noruego NRK, donde, además, habló del accidente de esquí que sufrió hace unos meses que le provocó una fractura de coxis sobre la que dijo que era “lo peor que había experimentado en su vida”. Aprovechando que el programa se grabó el 14 de febrero –aunque se emitió este pasado fin de semana- los temas personales no quedaron al margen y, por supuesto, se habló de su relación con el príncipe heredero Haakon de Noruega.

La pareja está a punto de cumplir 20 años de matrimonio (el próximo agosto). Sin embargo, cuando su relación se hizo pública, la sociedad noruega no fue especialmente benevolente con Mette-Marit. El hijo de una relación anterior y la condena de cárcel impuesta a su anterior pareja, pesó sobremanera sobre la que podría convertirse algún día en reina de la nación. Hasta tal punto llegó la presión mediática que hay imágenes de aquella época que aún no puede ver sin estremecerse.

“Hay algunos periodos de mi vida, especialmente los primeros meses de mi relación con Haakon, en los que aún a día de hoy no puedo pensar sin que me entren ganas de vomitar”. Sin embargo, no guarda rencor y, a pesar de la falta de experiencia que en aquel momento tenía en cuestiones mediáticas, entendió que “la gente simplemente deseaba tener algo de lo que hablar”.