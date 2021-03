2 mar 2021

La agenda de los Reyes tenía hoy marcada en rojo una fecha muy especial: la entrega de los Premios Nacionales del Deporte (los de 2018, aunque estamos en marzo de 2021), una cita que tradicionalemente reunía en el Palacio de El Pardo de Madrid a nuestra Familia Real y en la que hemos visto algunos de los mejores looks que le recordamos a doña Letizia. Eran otros tiempos, y aunque los galardones que se entregan tienen entre sus categorías el Premio Rey Juan Carlos o Reina Sofía, así como Princesa Leonor o Infanta Sofía, en esta ocasión solo han acompañado a los ganadores don Felipe y doña Letizia. Eso sí, hay algo que no ha cambiado: la Reina ha vuelto a acertar de lleno con su look en este acto.





Aunque era muy difícil competir con el inolvidable vestido capa verde de diseñador aún desconocido con el que doña Letizia sorprendió en el año 2018, la Reina siempre sabe sacar su mejor versión en esta cita con el deporte, y tirando de fondo de armario, ha recuperado la que, sin duda, es una de sus prendas más favorecedoras: esta falda midi plisada de cintura marcada de Massimo Dutti que estrenó el pasado verano para una tarde cultural en familia y que recuperó con un look sobresaliente (y estrenando ropa por primera vez en meses) para la entrega de los Premios Nacionales de Moda.

Como en las otras dos ocasiones, la Reina ha combinado su falda dorada de Massimo Dutti (es de la colección del verano pasado, y costaba 89.95 euros) con prendas y complementos en negro y, esta vez, ha conseguido un 'look bailarina' aún más favorecedor al elegir un suéter minimalista muy ajustado de Hugo Boss. Además, completaba el conjunto con sus salones de tacón altísimo de Manolo Blahnik, añadiendo un 'efecto estilizador' inmediato.

¿El detalle que no debemos pasar por alto? Los pendientes de la Reina (aquí repasamos sus joyas favoritas), un modelo muy original en forma de cordones anudados de Schield, una firma italiana de joyas accesibles que ya le habíamos visto con un modelo de flores XXL y que, como señala la cuenta e Instagram @letizia_de_princesa_a_reina, ahora se ha refundado bajo el nombre de Rod Almayate (en su catálogo hay piezas con formas tan irreverentes como pinzas de la ropa, cortauñas, tiritas o preservativos).