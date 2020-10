22 oct 2020

Hasta hace unos meses, que la Reina estrenara ropa no era, ni mucho menos, noticia. Pero eso era antes de que la crisis (sanitaria y económica) del coronavirus arrasara con todo. Desde verano, doña Letizia ha seguido una férrea estrategia de austeridad que le ha llevado a repetir look, incluso, en el Día de la Hispanidad o en los Premios Princesa de Asturias. Sin embargo, después de cuatro meses, la Reina Letizia ha incluido una nueva prenda en su look para acudir a los VI Premios Nacionales de la Industria de la Moda.

La cita merecía un look de impacto (aunque era difícil igualar el de 2018, cuando recuperó este vestido rojo de la Reina Sofía), y la Reina no ha defraudado. Ha habido espacio para todo en su estilismo: para el estreno, para el reciclaje, para el 'low cost', para la 'marca España', para los detalles de lujo... Y todo en su justa medida y sin caer en el exceso.

Doña Letizia ha recuperado su falda midi plisada de Massimo Dutti, un diseño en color champagne que estrenó el pasado verano y que, como entonces, ha combinado con prendas y complementos en negro. Eso sí, adaptados a un día de lluvia. Lo que más llama la atención en el look es su blusa nueva. Sí, nueva, ¡por fin! Un diseño de gasa transparente con lazo al cuello que, por momentos, incluso insinuó la ropa interior de la Reina. Por lo demás, clásicos básicos del armario de temporada de doña Letizia: abrigo (nos encanta el detalle de llevarlo sobre los hombros) y cartera de mano de Carolina Herrera y salones de pitón de Hugo Boss.

La Reina estaba perfecta y el look le sentaba como un guante pero, tratándose de una cita como los Premios Nacionales de la Industria de la Moda y dado el momento que atraviesa el sector (y toda nuestra economía), no hubiera estado mal algo más de apoyo al 'made in Spain', la apuesta por otras marcas de moda española (como hizo en verano) e, incluso, algún guiño a los premiados de esta edición (aunque no terminamos de ver cómo podría encajar Bimba&Lola o Custo Dalmau en el estilo de doña Letizia).