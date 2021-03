11 mar 2021

Ser una royal no es sencillo, especialmente si antes de pisar la moqueta de palacio has sido plebeya (que se lo digan a otras que pasan por la misma experiencia como Mette-Marit o Meghan Markle). La reina Letizia ha tenido, a lo largo de los años, que renunciar a muchas cosas por ese ascenso, incluidas algunas de sus amistades, pero se ha quedado con las mejores. Con el tiempo todos aquellos que han “hablado demasiado” de lo que pasaba en la Zarzuela o por la cabeza de la reina han ido desapareciendo del círculo íntimo de la reina. Afortunadamente hay al menos tres mujeres que conocieron a la Letizia Ortiz periodista y que siguen manteniendo su vínculo de amistad con la reina intacto. Las periodistas Sonsoles Ónega, Mar Peiteado y Almudena Bermejo.





VER 53 FOTOS La vida de la Princesa Leonor, en fotos: los momentos clave y sus imágenes más tiernas para celebrar su 15º cumpleaños

Sonsoles Ónega: la firme defensora de Letizia en la televisión

La periodista Sonsoles Ónega es la más mediática de las amigas de la reina Letizia y la “menos discreta” de su círculo íntimo. Pero sus indiscreciones siempre se han producido en el buen sentido: apoyando al máximo la labor que hace su amiga como reina. Su “pues ya era hora” en el programa que presenta en Telecinco cuando los resultados del barómetro de la popularidad de la familia real española demostraron que los españoles, por fin, valoran la labor de la reina Letizia lo dice todo.

Para Sonsoles önega su relación con la reina Letizia sigue siendo la misma de siempre. pinit

No es el único ejemplo. Esta misma semana defendía que las primeras damas tienen discurso, no son simples mujeres vestidas de firma para que los medios analicen estilismos. "Me encantaría que analizaran el estilo del rey Felipe como analizan el de la reina Letizia... De verdad que me encantaría", llegó a decir en directo.

A pesar de que es una de las mujeres que más podría contar de lo que pasa dentro de Zarzuela jamás se ha pronunciado sobre las confidencias de la reina Letizia. Jamás y eso que tras el último año de reinado de Felipe VI debe haber oído de todo. Nuestra actual reina y Sonsoles Ónega forjaron su amistad en los pasillos de CNN+, cuando ambas coincidieron en la cadena de noticias en 1999. Desde entonces han sido las mejores amigas, tanto que Sonsoles es una de las personas que firmó como testigo en la boda que convirtió a Letizia Ortiz en princesa de Asturias. A fecha de hoy la presentadora sigue sosteniendo que entre ellas nada ha cambiado.

Video: Los abrigos más bonitos que queremos copiar a la Reina Letizia

Mar Peiteado: la periodista que se negó a delatar a la reina

La periodista Mar Peiteado es freelance y está especializada en temas de estilo y belleza y no es raro que en sus artículos en cabeceras como Vogue o Harper’s Bazaar aparezcan referencias al estilo de doña Letizia, qué se le va a hacer. La reina y ella se hicieron amigas en la facultad y desde entonces Letizia ha podido confiar en su discreción.

Como muestra de lo discreta que es Mar Peiteado uno de los rumores más extendidos sobre la relación de ambas mujeres mantienen afirma que la periodista trabajaba en una revista del corazón cuando saltó a los medios la noticia del posible noviazgo del príncipe de Asturias con Letizia Ortiz. El jefe interrogó a Mar Peiteado para confirmar o desmentir la noticia y ella no dijo nada de nada. Una amistad a prueba de presiones que la reina recompensa con gestos como ser la madrina de uno de los tres hijos de Mar.

Almudena Bermejo es amiga de la reina Letizia desde que coincidieron en Telemadrid. pinit

Almudena Bermejo: la periodista que vela por la imagen de la reina

Compartieron facultad pero la amistad de la reina Letizia y Almudena Bermejo se fraguó en Telemadrid. Desde aquel momento hasta ahora, Letizia ha asistido a varios eventos organizados por su amiga íntima profesionales: ella en calidad de reina y su amiga como directora de la Fundación Espacio Telefónica.

Es tan habitual que la reina acuda a los acontecimientos importantes de la vida privada de su amiga (como su boda o sus fiestas de cumpleaños) como imposible encontrar una foto de ambas juntas. Ese distanciamiento visual, que no íntimo, fue aún mayor en 2016 cuando el despacho en el que trabajaba el marido de Almudena Bermejo se vio envuelto en un escándalo de evasión de impuestos. El vínculo entre ellas sigue intacto (se rumorea que hasta hacen zumba juntas), pero Almudena se cuida mucho de que su imagen pueda manchar la de la reina. Eso es amistad.