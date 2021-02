9 feb 2021

Corría el año 2001 y una joven periodista de 27 años recogía el Premio Larra. Se trataba de Letizia Ortiz, la misma mujer que en 2004 anunciaría su compromiso con don Felipe de Borbón y que dejaría su prometedora carrera en los medios para convertirse en Reina de España (antes, en Princesa de Asturias). 20 años después, y como presidenta de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, doña Letizia ha presidido la entrega de esos mismos galardones y, por unas horas este 9 de febrero, ha vuelto a 'ponerse el uniforme de periodista'.





VER 11 FOTOS ¿Seguirá repitiendo ropa doña Letizia en 2021? Los looks que nos gustaría volver a ver a la Reina este año

Letizia Ortiz, en 2001, recogiendo su Premio Larra de la APM. pinit

La Reina comenzaba su agenda semanal con una vídeo conferencia desde Zarzuela con motivo del Día de Internet Segura SID 2021, y ahí desmostraba con un discurso perfecto que, aunque ahora lleve corona de Reina, sigue manteniendo las tablas de la periodista que fue. Además, hablaba también con su look: un impecable dos piezas verde botella de Hugo Boss que estrenó en 2019 y que nos recordaba a la imagen de Letizia Ortiz al frente de los informativos de Televisión Española.

Con el tiempo justo para cambiarse de look (algo que no suele hacer la Reina cuando hace 'doblete' de actos en una misma mañana), la Reina y don Felipe llegaban al Palacio de Cibeles de Madrid, donde se celebraba la entrega de los Premios APM de Periodismo 2019 y 2020, y a los que acudían, por primera vez, en calidad de Presidentes de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid en su 125º Aniversario. Como cabía esperar al tratarse de un acto con ex compañeros de profesión, doña Letizia desplegaba su mejor versión de estilo, y tras unos cuantos errores 'sartorials' que nos hacían creer que vivíamos en el 'día de la marmota', elegía uno de los looks de día más favorecedores que guarda en su armario.

Los Reyes, en la entrega de los Premios APM de Periodismo de los años 2019 y 2020 https://t.co/yRKOmMO9NApic.twitter.com/kqBYFPjdKq — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) February 9, 2021

La Reina volvía a repetir look (había lucido una combinación casi idéntica a principios de noviembre) y recuperaba una de las faldas más favorecedoras que tiene: un modelo midi plisado de la firma Reiss que estiliza la silueta y que, en esta ocasión, combinaba con un suéter negro ajustado y dos de sus complementos fetiche, el cinturón de Burberry y sus botas 'over the knee' de Steve Madden.

Como guinda a un look perfecto, uno de nuestros abrigos favoritos, el rosa empolvado de silueta 'cocoon' y botones joya de Carolina Herrera.Sin duda, doña Letizia no ha decepcionado en su 'vuelta al periodismo'.