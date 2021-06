3 jun 2021

Compartir en google plus

Tras la ceremonia de confirmación protagonizada por la princesa Leonor la semana pasada, ahora llega una nueva sorpresa de parte de la casa real española: la agenda oficial se ha ampliado con un evento al que asistirán la princesa Leonor y la infanta Sofía en solitario. El evento en cuestión se celebrará en la sierra madrileña y consistirá en algo tan sencillo como plantar un árbol con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Una oportunidad única para comprobar cómo han evolucionado las hijas de los reyes desde aquella lectura de fragmentos de El Quijote que hicieron por vía telemática el 23 de abril de 2020 y si están preparadas para representar a la monarquía española. ¿Les podrá la espontaneidad como le sucedió a su madre la reina Letizia cuando mandó callar al rey en su pedida de mano? ¿Les saldrá todo mal cómo le pasó a su padre el rey Felipe VI cuando presidió su primer acto oficial como príncipe con 13 años?

Todos los actos oficiales de Leonor y Sofía

Si hacemos un repaso de los actos a los que han asistido juntas Leonor y Sofía a lo largo de su vida, cabe destacar el vuelco que ha dado la situación en el último año. El 23 de abril de 2020, por ejemplo, fue la primera vez que se nos dio la oportunidad de escuchar la voz de la infanta Sofía, que por no ser la heredera del trono ha permanecido siempre en un muy, muy, muy discreto segundo plano.

Hasta el momento esa lectura de fragmentos de El Quijote organizada por el Círculo de Bellas Artes madrileño con motivo del Día del Libro había sido la única vez que la princesa y la infanta representaron a la Casa Real española. Y lo hicieron sin despeinarse y sentadas en el salón del palacio de la Zarzuela. Pero ha sido precisamente ahora, a las puertas de que Leonor abandone España para estudiar en el extranjero, cuando se ha decidido que las hermanas están preparadas para enfrentarse a los actos públicos (eso sí, cercanos y amables) en solitario y como únicas representantes de la monarquía española.

Video: La Princesa de Asturias: los momentos clave y las imágenes más tiernas de Leonor de Borbón

Leonor ha demostrado con creces que está preparada para ello. Con 12 años ya leyó un artículo de la Constitución bajo la atenta mirada de toda su familia en el Instituto Cervantes, en 2019 arrancó lágrimas de emoción a su abuela Paloma Rocasolano con su discurso bilingüe en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias y el año pasado participó por sorpresa junto a su padre en un acto de la Fundación Princesa de Girona hablando en un correctísimo catalán.

Además, el 24 de marzo de este año volvió de nuevo al Instituto Cervantes para afrontar su primer acto público en solitario representando a toda su familia en el 30 aniversario de esa institución. La princesa habló, sonrió, representó y como dato curioso en la ceremonia cedió al Instituto Cervantes el ejemplar de la Constitución y del Quijote que usó en sus anteriores actos oficiales. Las críticas a su actuación fueron todas positivas.

La infanta Leonor en su primer acto oficial en solitario en el Instituto Cervantes. pinit

En contraste, la infanta Sofía es, de lejos, la persona de la familia real más desconocida en este momento. A pesar de ser la segunda en la línea sucesoria del trono español, nunca ha ido a un acto público sin al menos su hermana como compañía y hasta que no leyó el Quijote a la vera de Leonor no sabíamos ni cómo era su voz. Mientras Leonor daba discursos (de cinco minutos pero discursos) a los 13 años, Sofía aún no ha demostrado su buen hacer en este tipo de eventos.

Sospechamos que esa situación va a cambiar en breve y va a sufrir un vuelco, no en vano la princesa Leonor abandona España para estudiar en el extranjero por dos años, lo que va ha hacer que Sofía tenga que reemplazarla en los escasos actos en los que debería haber estado su hermana. ¿Estará a la altura de lo que ya ha demostrado Leonor? En el propio palacio de la Zarzuela puede encontrar toda la inspiración que necesita gracias al ejemplo de sus padres.

Cómo fueron los primeros actos institucionales de los reyes

Mientras el rey Felipe VI fue educado para representar a la corona desde su nacimiento el caso de la reina Letizia es diefrente, tuvo que aprender a marchas forzadas qué suponía formar parte de una familia real y cómo representarla en público. Con los años de reinado (y principado) no cabe duda de que la reina ha perdido frescura (ahora es impensable que pudiera decir el famoso “déjame terminar” de su pedida de mano) pero ha ganado en precisión aunque a veces le traicione el carácter como en la célebre escena con la reina Sofía en la catedral de Palma de 2018.

La reina Letizia vivió un training exprés monárquico antes de poder ejercer como representante real en actos públicos en solitario. Su debut ante los medios pudo ser torpe pero para 2014 Letizia estaba más que preparada para su debut en solitario como reina de España. Lo realizó en un entorno amable, como es el Museo del Prado, que inauguraba una exposición sobre El Greco y su influencia en la pintura moderna. En aquella ocasión Letizia se mostró interesada y segura de sí misma, las dos características que más se destacan de toda su trayectoria pública desde hace años.

Video: Los mejores looks de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Mucho más joven era el rey Felipe VI cuando tuvo que enfrentarse a los actos en solitario de la corona de España. La primera vez que se puso al frente de un acto fue en 1982, tenía apenas 14 años y le tocó la papeleta de aguantarse la risa o la sorpresa ante el peor sorteo que se ha hecho nunca en un Mundial de fútbol. Para la ocasión los organizadores escogieron a los niños de San Ildefonso y los bombos de la lotería, pero todo salió mal. Las bolas del sorteo que simulaban balones de fútbol eran demasiado grandes, los cálculos de los grupos estaban mal hechos… un completo desastre.

No sabemos si se divirtió con el espectáculo pero sí conocemos la edad a la que, finalmente, viajaría al extranjero como representante de la corona, de su padre y con tratamiento de jefe de estado. Fue en 1983 en un viaje oficial a Colombia en el que se codeó con el presidente del gobierno, fue a misa, hizo ofrendas florales, pasó revista a barcos… mucho más sencillo, sin lugar a dudas, plantar un árbol en la sierra de Madrid.