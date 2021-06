2 jun 2021

La Reina está firmando su mejor temporada de estilo en años. Después de un otoño-invierno gris en el que todos sus looks parecían (eran) iguales, doña Letizia ha resurgido como la 'it queen' que es y, enarbolando la bandera de la moda española suma un look impecable tras otro: el mono de Inés Domecq en FITUR, el vestido camisero de volantes de Leyre Doueil y, ahora, un diseño de Ulises Mérida (otra nueva firma 'made in Spain' que entra en su armario este 2021) que tiene un poderoso mensaje feminista.

De silueta ligeramente oversize (que la Reina ha ceñido añadiendo un cinturón finísimo) y con un escote barco asimétrico rematado con un lazo, este vestido midi de raya diplomática es, en realidad, un grito de emponderamiento, feminismo y libertad cosido a puntadas solidarias. Y es que, probablemente, cómo le quede a doña Letizia su nuevo vestido, o lo bien que lo ha combinado con salones de Magrit y clutch de Carolina Herrera es lo de menos. Porque, una vez más, la Reina ha hablado a traves de su ropa, y el mensaje que ha lanzado no puede ser más poderoso.

El vestido en cuestión forma parte de LIBRE, la colección que Ulises Mérida presentó el pasado mes de abril en la pasarela madrileña, y que tiene la peculiaridad de que está hecho en colaboración con APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) y cosido por 12 supervivientes rescatadas de la explotación sexual y la trata de mujeres. La moda como vehículo de libertad y dignidad, una vez más.

Además, la cita elegida no ha podido ser más significativa: una reunión con el patronato de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), del que la Reina es presidenta de honor, y que tiene como misión fundamental la prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes. Doña Letizia maneja como nadie los códigos de la comunicación no verbal a través de la moda, y este nuevo look es la enésima prueba. Sin duda, este vestido made in Spain sí que es el estreno más importante de la Reina esta primavera.