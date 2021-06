3 jun 2021

El núcleo duro de la familia real danesa no es muy extenso (apenas está compuesta por la reina Margarita II de Dinamarca y sus dos hijos) pero da para un rico anecdotario. Desde las polémicas declaraciones que hace la reina Margarita II en sus discursos de año nuevo, a los intentos de fuga y desaires de su propio esposo (ya fallecido) el príncipe Enrique de Dinamarca, a la mala imagen que ha tenido siempre la mujer de su primogénito (la princesa María de Dinamarca) todo parece pensado para dar siempre algo de qué hablar. Pero si ahora mismo hay un miembro de la familia real danesa que destaca por encima de todos en el ranking de declaraciones polémicas de los royal ese es Joaquín de Dinamarca: el hijo de la reina que ha confesado al mundo que está harto de ser un segundón.

“El segundón” (como él mismo se llama) en la línea sucesión al trono danés nació hace ya más de 50 años (nació en 1969) y vivió la típica infancia y adolescencia royal con colegios de lujo y vacaciones en palacios franceses en la que lo único que destacó fue su interés por formarse como ingeniero agrícola. Desde el principio de los tiempos adquirió el gusto paterno (un hombre que jamás aceptó ser solo el consorte de la reina) de intentar acaparar más atención de la que podía manejar.

Su matrimonio con la exótica Alejandra Manley fue su do de pecho en el mundo royal y la prensa de su país que llevaban años aireando su vida amorosa. La que fuera princesa de Dinamarca y hoy es condesa le proporcionó los años más felices de su vida… hasta que dejaron de serlo. La pareja se casó en noviembre de 1995, tuvo dos hijos y se despidieron en 2004 cuando ella dijo basta por los problemas que el hijo de la reina Margarita II tenía con el alcohol.

Esa fue una de las causas del divorcio, la otra fue aireada por los medios de comunicación más amarillistas del país: el príncipe tenía una relación extramatrimonial con la que se convertiría en su segunda mujer, la francesa Marie Cavallier.

Tanto el príncipe como su nueva mujer (se casó con ella en 2008) siempre han negado que el príncipe fuera infiel, ¿pero quién podría resistirse a un rumor de este calibre? Por lo visto en la prensa danesa, nadie, y desde ese momento el príncipe ha confesado sentir que existe una campaña en su contra que culminó en 2019, cuando abandonó su país para establecerse en Francia con su mujer y los dos hijos que ha tenido con ella.

La prensa danesa afirma que es el poco peso que tiene su papel en el desempeño de las funciones de la casa real y los celos que siente por su hermano los que han motivado que el príncipe Joaquín se instale en París para trabajar en la embajada danesa en la capital con un puesto que los partidos políticos de su país denuncian que se ha hecho a su medida (y sin renunciar ni a su estatus, ni sus títulos ni su asignación estatal).

La realidad es que el príncipe continúa en Francia (y así estaba programado que siguiera hasta, como mínimo 2023), aunque no sabemos si por gusto o por el destino: Joaquín de Dinamarca sufrió un ictus el pasado verano que provocó que tuviera que ser operado de urgencia en Francia y, de momento, permanece en el país galo recuperándose de esta grave afección que podría haberle costado la vida.

Cómo es la vida de un “segundón” real según Joaquín de Dinamarca

Con el ictus parece ser que también le ha llegado al príncipe la necesidad de reflexionar en voz alta sobre su papel en la vida y ha usado los medios de comunicación para confesar lo que siempre le ha torturado: que es un “segundón”.

“El príncipe heredero simplemente tiene que seguir el curso de los acontecimientos. Pero nada está definido para el segundo ni la esposa de esta persona, ni por escrito ni en forma oral. No siempre es fácil. Tenemos que averiguarlo por nosotros mismos”, explicó el príncipe en una entrevista concedida para Point de Vue.

En la misma entrevista une su discurso con el que mantuvo su propio padre, el príncipe Enrique de Dinamarca. El padre de Joaquín de Dinamarca era de origen francés y su estatus de príncipe no cambió al ascender la reina al trono en los años 70, continuó siendo el príncipe consorte de la reina.

No lo llevó bien, protagonizó escandalosas huidas de Dinamarca y llegó a fugarse a Venecia porque no se le daba el reconocimiento que él deseaba tener. De hecho, lo llevó tan mal que se negó a que le enterraran junto a la reina Margarita II en la tumba real preparada para ambos: “Si la reina quiere que me entierren junto a ella, que me haga rey consorte”. Como nunca consiguió ser rey, finalmente a su muerte fue incinerado y sus cenizas esparcidas en los jardines de palacio y en el mar.