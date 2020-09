17 sep 2020

Las faldas son una prenda que no entienden de estaciones, y solo tienen que cambiar de acompañantes para ser ideales a cualquier temperatura. Ahora que vamos a dejar de lado los tops y las sandalias, llegan los jerséis y las botas para ayudarnos a crear estilismos impecables. Y las nuevas colecciones de las firmas de moda llegan cargadas de propuestas a tener en cuenta a la hora de crear nuestro armario de la próxima temporada. Las posibilidades son muchas, pero en esta ocasión nos ha conquistado una que es ideal para todo tipo de looks, en tus momentos más desenfadados y tus citas más importantes.

Zara es la responsable de este flechazo de moda gracias a una falda en efecto piel y print de serpiente que nos parece la propuesta más estilosa para combinarla con nuestros básicos de temporada o con cualquier otra prenda que se nos ocurra.

De tiro alto, con bolsillos laterales y bajo con abertura en el frontal, esta falda efecto piel viene con cierre en la espalda con cremallera.

Su sugerente abertura y su apuesta por la doble piel, en efecto y en print la convierte en una prenda perfecta para los amantes de este diseño que pide a gritos unas botas altas y una cazadora biker. Pero eso es solo el comienzo.

Con un precio de 29,95 euros, está disponible entre las tallas XS y XXL.

Un jersey en tonos claros, o una camiseta negra son otras de las prendas con las que podemos crear nuestros looks, en los que no podemos descartar una blazer en tonos marrones o incluso una blusa con print de serpiente. Una apuesta infalible para un armario de otoño en el que no falte de nada.