14 sep 2020

Compartir en google plus

Parece como si los que más saben de moda no hubieran tenido bastante con poner de moda las mallas ciclistas que ahora se atreven con la falda de tenista. Esta prenda es más fácil, sí, pero tampoco es apta para todos los públicos. Lo bueno es que ya tenemos varios ejemplos de cómo llevarla gracias a influencers y celebrities y que combina con más cosas que esos leggings cortos que tanto hemos visto en todas las colecciones y que solo te quedan bien si eres Irina Shayk. La falda de tenista es elegante y llevadera y parece que el low cost ha tomado nota y ya se atereve con algunos modelos. Que nos encanta comprarla en Lacoste, pero vamos a empezar con una más asequible para ver si nos animamos a llevarla o no. ¿Y qué marca barata ha empezado a incluirla en su nueva colección? Zara, cómo no.

Combinarla es más fácil de lo que parece y, aunque algunas influencers hayan ehcho el total look con un polo, puedes hacer el contraste con una camiseta (si tiene algo especial, mejor), un body o con una camisa oversize, en un estilismo monocolor con el que se juega con las proporciones.

Pero si hay alguien que la lleva como nadie y apuesta por la versión oscura, mucho más 'ponible' que la blanca y mucho más enfocada al otoño, es nuestra querida Zoë Kravitz. Con camiseta de algodón y merceditas con calcetines blancos. ¿Muy arriesgado para ti? Cambia esto último por unas bailarinas o botines planos y darás con el look perfecto.

Zoë Kravitz con minifalda de tenista en versión oscura. pinit

En Zara tienen la versión de efecto piel, recién llegada a las novedades de otoño y con cinturón incorporado. Cuesta 29,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XXL:

Minifalda de efecto piel con tablas y cinturón, de Zara (29,95 euros). pinit

¿Acabará asentada como las mallas de ciclista? ¿O habrá sido solo una microtendencia pasajera? Solo el tiempo nos dará la respuesta.