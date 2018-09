2 sep 2018

Podríamos decir que a Amancio Ortega se le está yendo de las manos, pero tenemos que reconocer que algunas de sus innovaciones que está llevando a cabo nos están convenciendo. Y mucho. Zara acaba de publicar su nueva editorial y nos hemos quedado totalmente sorprendidas con las propuestas que el gigante de la moda nos hace para esta nueva temporada. Y no solo para ir a la oficina o ir de compras… La firma de Inditex se atreve a cambiar los roles y nos propone dar protagonismo a prendas que nunca nos pondríamos para una boda.

Si hace años te decimos que ir a un enlace con vestido o una falda y un jersey encima es una buena opción, no nos habrías creído. Pero lo cierto es que la moda no deja de reinventarse y ahora incluir el jersey en tus looks para acudir a una ceremonia es una de las propuestas de Zara... Y a juzgar por cómo queda, tenemos que reconocer que nos encanta esta innovación y no descartamos probarla en futuras bodas.

Y prepárate porque los colores metalizados y con lentejuelas vuelven a ser tendencia. Y sí, también son propuesta para una ceremonia. Las más atrevidas serán capaces de probar suerte sin esperar a que alguien lo lleve antes. Nosotras creemos que llevar un jersey a una boda (uno vistoso, diferente, elegante), puede ser un acierto seguro y objeto de todas las miradas, claro.

