26 sep 2018

Era uno de sus secretos mejor guardados, y por fin se ha desvelado. Cinco días después de su mediático 'sí, quiero', y envuelto en el hermetismo al que obligan las exclusivas, por fin sabemos cómo han sido los looks de boda de Pelayo Díaz y Andy McDougall.

En la boda de los #Pelandy, el 'hashtag' que la pareja creó para dar bombo y platillo a su enlace en redes sociales, no se podía llevar móvil, por eso solo pudimos ver los looks de las invitadas antes de entrar a la ceremonia. Y ahora, con la salida de las revistas al quiosco, por fin tenemos las fotos de los novios con sus looks más especiales.

Ha sido el propio Pelayo Díaz el que ha compartido una imagen junto a su ya marido en su cuenta de Instagram, anunciando que la revista Lecturas ya está a la venta, y dejándonos ver cómo eran sus trajes de Dolce&Gabbana:

"Es el sueño de cualquier amante de la moda que Stefano y Domenico te manden los trajes y los zapatos", asegura Pelayo Díaz en el pie de foto de la image publicada en la revista. Y es que ha sido la firma italiana la encargada de crear los estilismos de los novios, mucho más sobrio y clásico para Andy McDougall, y 'muy Pelayo', llamativo y con grandes flores, para el estilista.

Además, tanto uno como el otro han lucido tocados: una discreta con hojas de olivo para el argentino; y en forma de corona, como no podía ser de otra forma, para Prince Pelayo.

¡Que vivan los novios!

