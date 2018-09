26 sep 2018

Una de las bodas más esperadas del año ya ha pasado. Ha sido este sábado, 22 de septiembre, cuando Pelayo Díaz ha dado el 'sí, quiero' con Andy McDougall-aquí el análisis de los 'looks' de los novios-. A penas se conocía nada del enlace ya que no se permitía a los invitados utilizar los teléfonos móviles.

Sin embargo, ha sido el propio Pelayo quien ha querido mostrar a todos sus seguidores lo especial que fue ese momento para él. "Estaba deseando compartir con todas y todos vosotros nuestra foto de recién casados!", escribe el diseñador en su cuenta de Instagram.

Una fotografía que ha llamado mucho la atención ya que se muestra el 'look' que ambos han utilizado para su enlace. Andy, de negro, contrasta con el sorprendente 'look' de Pelayo: un traje con flores. Sin embargo, no ha sido la ropa lo que más ha llamado la atención. Ambos, llevaban dos coronas en la cabeza, algo que nunca antes se había visto.

Una boda que no dejó indiferente a nadie. Desde helicópteros hasta bengalas de colores son algunas de las cosas que se vieron en la ceremonia que Andy McDougall y Pelayo Díaz no olvidarán nunca.

