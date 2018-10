1 oct 2018

Si a alguien le quedan bien los estampados de lunares es a ellas, a las andaluzas. Si no, que se lo digan a Eva González y su último look. Pero Eva no es la única sevillana que los lleva así de bien, porque Vicky Martín Berrocal ha demostrado que además de elegantes, los lunares pueden ser algo muy sexy.

Lo ha hecho con un look de dos piezas, con una blusa de fondo negro y lunares grandes en blanco, sin escote en la parte delantera pero que debaja toda su espalda al aire. La llevaba con un pantalón negro con botones laterales. Ambas prendas de su marca, Victoria.

Vicky Martín Berrocal con look de su firma, Victoria. pinit

La diseñadora lo llevaba con unas sandalias de plataforma, uno pendientes de aro y un peinado efecto "wet". Un "outfit" muy diferente a los que nos tiene acostumbradas y, sobre todo, de su propia marca, después de apostar en varias ocasiones por firmas como Zara.

Un look que nos ha parecido perfecto para cualquier fiesta, incluso si quieres ser la invitada más original en una boda de noche. ¿Te atreverías?