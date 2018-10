5 oct 2018

Compartir en google plus

La hija de Vicky Martín Berrocal apunta maneras de "influencer". Y tiene a quién parecerse. Su madre no deja de darnos lecciones de estilo en las redes con sus últimos looks, como el vestido de punto o la falda pañueloque tanto nos han gustado últimamente. Ahora su hija Alba ha subido a Instagram una foto muy sexy, con un look de inspiración años 90 que incluye camisa "animal print". Y sabemos de qué marca es...

Alba Díaz con camisa de Noon. pinit

Alba Díaz lleva una camisa con estampado mini de leopardo de la firma española Noon, una marca que lleva solo 5 años y que ya está triunfando entre los "millennials". Se trata del modelo de camisa Ceilan y cuesta 49 euros en su web.

Camisa de Noon, 49 euros. pinit

Alba la combina con unos vaqueros de la firma Levi's y unos zapatos de tacón. El resultado es un look muy noventero, sexy y muy resultón. Y no podía ser más sencillo. Parece que estamos ante una nueva influencer. Estaremos muy pendientes de sus estilismos porque, como dicen, de tal palo... tal astilla.