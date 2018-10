13 oct 2018

Le llevamos siguiendo la pista desde que la vimos en Supervivientes 2017, pero es ahora cuando, cada semana, nos inspira con todos los looks que lleva a los debates de ‘GH Vip 2018’. Laura Matamoros sabe convencernos con la totalidad de sus looks y el que nos ha enseñado hace unos días se convierte en el look que más nos ha gustado de la última semana.

Se trata de un vestido blanco rancheado de color negro al estilo ‘animal print’ de la firma de moda Mioh, firma que en alguna ocasión le hemos visto también a Paula Echevarría. Y el último vestido que ha llevado la hija de Kiko Matamoros nos ha enamorado perdídamente. Es ideal y perfecto para cualquier evento que se salga de nuestra rutina, y ella está tan guapa con él…

Sin duda seguiremos de cerca a Laura Matamoros porque no es la primera vez que nos inspira a la hora de vestir. Fan como es de María Escoté, la colaboradora de Gran Hermano suele aparecer los domingos con los últimos modelitos que ha lanzado la diseñadora.

