15 oct 2018

Compartir en google plus

Paula Echevarría ya ha hecho su cambio de armario este otoño. Eso nos lo ha demostrado con algunos de sus últimos 'looks' más otoñales, como el vestido de Dolores Promesas que lució en uno de sus 'looks' recientes de Instagram.

Esta vez la 'it girl' se ha decantado por uno de esos 'outfits' que no nos pueden gustar más, sobre todo para nuestros 'looks' de oficina de este otoño.

Un 'look' de pantalones y blazer, con estampado de cuadros y en el color clave del otoño (el marrón) que pertenece a la nueva colección de Bershka y que la 'influencer' ha combinado con una camiseta de Mickey Mouse de la firma Alejandra Montaner, un bolso de Yliana Yepez y unos zapatos de charol en color negro de Hispanitas.

Un nuevo 'lookazo' de la actriz que ya hemos fichado y del que tenemos que destacar al gran protagonista: su traje de Bershka. Y es que sabemos que todas las prendas 'low cost' que luce Paula acaban por desaparecer a las pocas horas y estamos seguras de que esta no va a ser la excepción. Y es que el conjunto te costará en total menos de 60 euros.

Por un lado está la blazer con cuello y solapa de manga larga, con cierre delantero cruzado y detalle de botones en el puño de 35,99 euros.

Blazer de cuadros con cuello y solapa de manga larga, 35,99 euros. pinit

Y por el otro, un pantalón tipo jogger con estampado de cuadros, cintura elástica y bajo acabado en vuelta de 22,99 euros.

Pantalón tipo jogger con estampado de cuadros, 22,99 euros. pinit

Un conjunto ideal con el que, sin duda, marcarás estilo este otoño en la oficina y que ya ha empezado su cuenta atrás para colgar el cartel de 'agotado' en la web de la firma ¿Aún no te has hecho con él?

Más noticias de Paula Echevarría...

- El vestido otoñal de Paula Echevarría que no vamos a dejar escapar

- Paula Echevarría y el vestido estrella del otoño que triunfa en Instagram

- El vestido de Paula Echevarría que ha causado furor en las redes

¿Sabías que Paula Echevarría es Leo? Consulta su horóscopo