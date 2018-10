20 oct 2018

¿Has hecho ya el cambio de armario? Porque en estos últimos días hemos ido notando cómo las bajas temperaturas han hecho acto de presencia y las primeras lluvias nos hacían sacar el paraguas por primera vez este otoño…

Y nosotras, que ya nos hemos hecho con las tendencias más famosas de la temporada, hemos guardado nuestros vestidos más veraniegos para hacer espacio y añadir todas las nuevas piezas que estamos adquiriendo (que no son pocas). Pero parece ser que Paula Echevarría ha tenido una idea mejor y ha refutado la opción de guardar hasta el año que viene sus vestidos de verano…

La actriz de ‘Ola de Crímenes’ nos ha vuelto a dar una lección, esta vez no solo de estilo, sino de cómo aprovechar al máximo una pieza (mientras se pueda) y darle una nueva vida cada temporada. Sí, Paula Echevarría sigue usando su vestido floral de verano y, para cubrirse del frío, ha optado por hacerse con una chaqueta XL de lana y combinarlo con unos botines. ¿Qué te parece la idea?

Si a ti también te ha gustado el vestido de Paula, estás de enhorabuena. Lo hemos encontrado en Fetiche Suances por 239,95 euros. Teniendo en cuenta que podemos usarlo al menos tres de cuatro temporadas, es una muy buena compra, ¿no crees?

Vestido floral de Fetiche Suances. pinit

No cabe duda de que la actriz sabe sacar el máximo partido a todo lo que se compra y una vez más nos ha demostrado por qué nos gusta tanto seguir su estilo… ¡A original no la gana nadie! Vamos a echar un vistazo a nuestros vestidos de verano y vamos a intentar por todos los medios seguir usando alguna de esas prendas… ¡Seguro que nos sale algún look perfecto para el otoño!

