24 oct 2018

Laura Escanes, como buena 'influencer', no deja pasar ninguna de las tendencias de la temporada. Eso nos lo ha vuelto a demostrar y esta vez con uno de sus 'looks' recientes compartidos en Instagram.

Un nuevo 'lookazo' de Escanes con el que se ha apuntado a una de las microtendencias que vienen pisando fuerte esta temporada y a la que famosas como Aitana Ocaña ya se han apuntado: los 'looks' total denim.

Esta vez Laura se ha decantado por una camisa denim, unos jeans de cintura alta y pierna ancha con acabado deshilachado y un cinturón tipo bandana. Todo un 'lookazo' que podrás encontrar en la web de la firma Cabinett.

Por un lado la camisa tejana de manga larga, con bolsillos delanteros y botones, aún sigue disponible, y su precio es de 102 euros.

Camisa essential denim, 102 euros. pinit

Y por el otro, sin duda, nuestro favorito. Estos favorecedores jeans cuyo precio es de 219 euros y que todavía no se han agotado.

Jeans hepburn, 219 euros. pinit

Un 'look' quizás no demasiado asequible para todos los bolsillos, pero en el que ya queremos inspirarnos esta temporada ¿Y tú? ¿Ya te has apuntado a esta tendencia?

