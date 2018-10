22 oct 2018

A Aitana le gusta mostrar su lado más divertido. A pesar de su reciente ruptura con Cepeda, la cantante no pierde el sentido del humor y lo ha demostardo con las últimas fotos que ha subido a Instagram. Así se mostraba, con un total look vaquero de pantalones y cazadora, un jersey de canalé y un gorro en amarillo flúor.

La ex triunfita cambió de look (se cortó y aclaró la melena la semana pasada) pero sigue siendo fiel a su estilo y su forma de vestir. Este look está en su línea de estilismos relajados y de sport, con el denim como protagonista. Pero lo mejor es el detalle de su cazadora, que esconde una microtendencia que no dejamos de ver este otoño y que quizá para muchas haya pasado desapercibida.

Aitana Ocaña se suma a una de las microtendencias del otoño.

Se trata del bajo de su cazadora. Está terminada en flecos deshilachados, sin costura. La misma microtendencia que arrasa en los bajos de los pantalones vaqueros ha llegado a las cazadoras y Aitana no ha dudado en llevarla. El mejor ejemplo lo tenemos en Stradivarius (marca "low cost" de la que Aitana, además, es imagen), con esta prenda muy parecida, que cuesta 25,99 euros.

Puedes encontrar una cazadora muy parecida a la de Aitana en Stradivarius.

Las claves de esta prenda son dos: el bajo y la estructura. Es corta, pero oversize en la parte de los hombros.

Cazadora de Stradivarius (25,99 euros).

Aitana la lleva remangada para darle un punto extra de estilo. ¿Qué te parece su look? ¿Te atreves con esta nueva versión de cazadora vaquera?