26 oct 2018

Aitana visitó 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos y celebrar su doble disco de platino por su 'Teléfono' y lo hizo con un look que, según vimos en la pantalla, hizo que nos recorriera un escalofrío de pies a cabeza.

Como si de la versión juvenil de Jennifer López se tratara, Aitana apareció en 'prime time' con un pantalón de estampado tropical que nos hizo recordar (de lejos) aquel inolvidable Versace que lució la diva en los Grammy del 2000, y un bustier verde acharolado (más cercano a Katy Perry o Miley Cyrus que a JLO), un conjunto de la colección primavera-verano 2019 de la firma emergente Dominnico.

No podemos negar que a Aitana el conjunto en tonos verdes le sentaba como un guante, pero a finales de octubre, por mucho que estés grabando en interior, lo mínimo que nos da este look es bastante frío, por no hablar de que en plena temporada del leopardo, el tartán y el 'print' pañuelo, el estampado tropical no termina de encajarnos demasiado...

¿Estamos ante el primer 'pinchazo' de estilo de Aitana?

