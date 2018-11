5 nov 2018

Si hay un estampado que este año está siendo el auténtico rey de los estampados, ese es sin duda el 'animal print'. Y es que las firmas de ropa ya lo incluyen entre uno de sus imprescindibles, ya sea de leopardo, de cebra, de serpiente... Las opciones son infinitas y los 'lookazos' con todas ellas, están más que asegurados. Por eso Ariadne Artiles no ha dudado en apuntarse a esta moda.

Así es, la modelo se ha decantado por un nuevo vestido de Zara con estampado de leopardo que ya promete convertirse en el nuevo éxito de ventas de la firma y que la modelo ha compartido en una de sus recientes publicaciones de Instagram.

La modelo lo ha combinado con unos mocasines negros de Pikolinos y una cazadora de cuero de Osant. Una buenísima opción para resaltar aún más este nuevo diseño de Zara que no puede parecernos más ideal.

Ariadne Artiles ha combinado este vestido de Zara, con unos mocasines negros de Pikolinos y una cazadora de cuero de Osant. pinit

Un vestido con cuello camisero, manga larga, cierre delantero de botones y detalle de lazada en la cintura, que sorprendentemente aún podrás copiar ya que aún está disponible en la web de Zara por solo 39,95 euros.

Vestido largo con estampado animal, 39,95 euros. pinit

Así que date prisa, porque estamos seguras de que no tardará en agotarse ¿Aún no te has hecho con él?

