12 nov 2018

Diciembre está cada vez más cerca y con él las fiestas de Navidad, Nochevieja, las cenas de empresa, las cenas con la familia... Por eso las firmas de ropa ya se han puesto a punto con las últimas tendencias más 'brilli brilli', en las que no faltan nuestro imprescindible de las fiestas navideñas: las lentejuelas.

Ya te lo venimos avisando desde hace semanas. Y es que las firmas ya están colgando el cartel de agotado de algunas de las prendas con lentejuelas más bonitas del momento. Algunas tan ideales como el top de lentejuelas o el traje más brillante de Zara, además del famoso vestido que arrasó por completo en H&M.

Por eso y porque no hemos podido resistirnos a echar un vistazo a las últimas novedades de Zara. No podemos dejar pasar tres prendas de la nueva colección que, estamos seguras, triunfarán esta Navidad.

Prendas entre las que no falta una de las tendencias más top del momento: el vestido tipo blazer. Esta vez le ha tocado el turno a un vestido de cuello solapa con escote en pico, manga remangada, hombros marcados, cinturón combinado y cierre frontal cruzado cuyo precio es de 59,95 euros ¡Nos parece lo más!

Vestido tipo blazer con detalles brillantes dorados, 59,95 euros.

Otro de los 'must' esta temporada son los pantalones acampanados. Y es que han vuelto a nuestras firmas favoritas reinventados en modelos tan atrevidos como este de Zara, con cierre lateral, tiro alto y detalle de lentejuelas plateadas por toda la prenda que no nos puede parecer más ideal.

Pantalón flare con lentejuelas, 49,95 euros.

Otra de las opciones que nos proponen, es este 'look' de blazer y bermuda de lentejuelas cuyo precio total te costará 85,90 euros. Lo que más nos gusta es el efecto aterciopelado de ambas prendas y su aplicación de lentejuelas combinadas a modo de contraste. Otra prenda que no nos cansaremos de ver esta Navidad. Y es que dos de las tallas ya se han agotado y el resto no tardarán en desaparecer.

Blazer efecto terciopelo con lentejuelas y bermuda a juego 85,90 euros.

¿Con cuál de ellas te quedas? ¡Nosotras con las tres!

