22 oct 2018

Seguramente estés pensando ¿quién puede pensar en Navidad si todavía no hemos pasado Halloween? Pues confesamos que nosotras. Y es que cada vez son más las tiendas que adelantan sus prendas brillantes e ideales para lucir en fin de año, como el nuevo jersey de lentejuelas de Zara. Por eso y porque sabemos que dejarlo para última hora siempre complica las cosas y al final no conseguimos el 'look' que queríamos, hemos decidido desvelarte un nuevo vestido de H&M.

Hablamos de un minivestido brillante en color plateado, con manga larga que ya promete ser otra de las prendas que vamos a ver estas navidades. Y es que ya sabemos que los 'looks' brillantes tienen todas las de convertirse en posibles 'lookazos' en las fiestas navideñas.

Su tela brillante y su escote en la espalda lo hacen el modelo perfecto para este fin de año. pinit

Un vestido entallado y de punto que cuenta con un detalle súper sexy en la espalda. Y es que posee la espalda escotada. Un detalle que aporta a este vestido el toque necesario para triunfar sí o sí esta Nochevieja.

Vestido brillante plateado 29,99 euros. pinit

Y lo mejor es que su precio solo es de 29,99 euros. Eso sí, ¡una de las tallas ya se ha agotado! Y el resto estamos seguras de que no tardará en hacerlo ¡No te quedes sin él!

