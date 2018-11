13 nov 2018

Sus looks lo demuestran: a Sara Carbonero le gustan los jerseys. Incluso lo ha reconido en una entrevista que le hicimos cuando presentó su colección con Cortefiel. Pues bien, la última foto que ha subido a Instagram no podía defraudarnos. En ella aparece con un looks de sport, con jersey de punto gordo con dibujos de ochos en el frontal y en tonos de azul degradado. Con una estampa muy otoñal y una frase dedicada a los supersticiosos: "No creo en las supersticiones porque dan mala suerte".

Pero esta no es la única ocasión en la que le hemos visto con un jersey así de calentito y amoroso. Hace unas semanas subía otra instantánea a la red social con un jersey de su tienda on line, Slowlove.

Sara Carbonero con jersey en tonos marrones de Slowlove.

Y otro más, esta vez en la misma línea, de punto gordo y ochos, también de Slowlove, y con un paisaje de Oporto, la ciudad en la que vive con Iker Casillas y sus hijos: Martín y Lucas.

Jersey de Slowlove.

En definita, que es ver a Sara y darnos ganas de comprarnos un jersey así de calentito para nuestras tardes frías de invierno.