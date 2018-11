14 nov 2018

Juana Acosta ha vuelto a demostrar que lo suyo con la moda va mucho más allá, y es que la actriz de 'Ola de crímenes' no se cansa de demostrarnos que se le da genial derrochar 'estilazo' con cada uno de los 'looks' por los que se decanta. Esta vez lo ha vuelto a conseguir a través de uno de los 'looks' que ha lucido en su perfil de Instagram.

Una publicación en la que Juana Acosta demuestra que ella también se ha rendido al estampado tendencia de la temporada: el 'animal print'. y que... ¡le sienta fenomenal!

Y es que han sido muchas las 'celebrities' que ya se han unido al 'animal print', una de las últimas de hecho ha sido su compañera de profesión y de reparto, Paula Echevarría. La 'it girl' optó por el estampado de serpiente y Juana Acosta se ha decantado en cambio por el de leopardo.

Pues bien, este vestido de las actriz nos ha enamorado tanto que no hemos podido resistirnos a buscarlo en la web y... ¡hemos dado con él en la web de la firma 'The Kooples'!

Se trata de un vestido largo de manga larga, con corte cruzado, estampado de leopardo y cuya tela de seda fluida consigue el mix perfecto entre feminidad y glamour en una misma prenda.

La buena noticia es que aún sigue disponible en la web y la no tan buena, es que será una prenda más que añadir a nuestra lista de caprichos (no 'low cost') esta temporada o que deberías pedir en tu lista de regalos a los Reyes Magos, ya que su precio es de 368 euros.

Sea como sea... ¡lo queremos!

