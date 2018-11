14 nov 2018

Aún no hemos ni asomado a diciembre, pero la avalancha de vestidos de lentejuelas desde todas las tiendas del "low cost" no cesa. Hay tantas propuestas, que se nos mezclan en la retina hasta el punto de perder la referencia de lo que queremos, lo que nos gusta o lo que nos favorece. Además, ¿cómo comprar ya si no terminamos de verlo todo? Para solventar ya esta cuestión y olvidarse, te proponemos un look de Sfera que nos ha encantado desde el minuto cero por tres motivos: remite a los minivestidos negros de Yves Saint Laurent, brilla como el que más y, lo mejor, te lo llevas a casa por menos de 30 euros. Nochevieja solucionada.

Detalle del drapeado del escote y el volante frontal. pinit

La culpa de este flechazo la tiene este vestido espectacular de Sfera, que sigue al pie de la letra las reglas del sexy inventadas en Yves Saint Laurent: silueta súper escueta, hombro marcado, escote profundo y ornamentación a discreción. La sofisticación justa y necesaria para un look de fiesta se consigue, además de con las inevitables lentejuelas, con el drapeado del escote y el gran volante que cruza toda la falda. ¿Te puedes creer que este vestidazo cuesta menos de 30 euros?

Las medias que se han convertido en el best seller de invierno de Calzedonia. pinit

El vestido es un diez y, además, te va a durar incontables temporadas. Sin embargo, no tendría la misma pegada sin el fantástico efecto de estilismo que aportan las medias de leopardo de Calzedonia. Estos "panties" se han convertido en un auténtico best seller de invierno para la marca italiana, siempre atenta a la hora de sumarse a las tendencias que mueven a la mayoría "fashionista". Y un punto extra, ya las ha llevado Sara Carbonero. Tampoco hay que apurarse por el precio: no llegan a los 10 euros. Así, por menos de 40 consigues un look espectacular para Nochevieja que toma nota de todas las tendencias. Prueba superadísima.