No lo hicieron nada mal Aunque... ¡hubo algo que sí que no pudieron reproducir! ¿Sabes qué fue?… twitter.com/i/web/status/1…

Si ya nos gustaba Rosalía, ahora nos vuelve locas. Y sus looks de los Grammy Latinos 2018 son la bomba. ¿Los has vi… twitter.com/i/web/status/1…

Noemí Galera parece no poder más con una edición de #OperaciónTriunfo en la que ha tenido que dar varios toques de… twitter.com/i/web/status/1…

Si aún no has fichado ideas de looks para estas fiestas, en Mango tienen una de las mejores colecciones para esta N… twitter.com/i/web/status/1…