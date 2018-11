16 nov 2018

Si hay una ciudad favorita para Pilar Rubio esa es París. Algo que ya nos contaba en una de sus publicaciones recientes en su blog y que ahora nos ha vuelto a recordar a través de su última publicación en Instagram. Y además la presentadora ha dejado claro que no hay un 'look' más indicado para recorrer las calles de la capital francesa que el traje.

Y es que ya sabemos que los 'looks working girl' son la clave para este otoño y parece que Pilar Rubio ya ha fichado esta tendencia como una de sus favoritas. De hecho no es la primera vez que se decanta por este tipo de 'looks' y este último con estampado de cuadros en azul y amarillo nos ha conquistado por completo.

De hecho su 'lookazo' nos ha gustado tanto que nos hemos puesto a buscarlo como locas en la web de la firma y la mala noticia es que no hemos encontrado ni rastro del traje, por lo que imaginamos que ya estará completamente agotado en la web de Denny Rose a la que pertenece, algo a lo que ya nos tiene más que acostumbradas Pilar ¡Prenda que luce, prenda que arrasa!

Pero la buena noticia es que además de poder copiar su 'look' con alguno de los trajes más bonitos y 'low cost' de nuestra última selección, también podrás hacerte con su camiseta. Y es que esta sí la hemos encontrado en la web de 'Brave Soul' y además a un precio apto para todos los bolsillos: 25,95 euros.

Camiseta con eslogan de lentejuelas, 25,95 euros. pinit

¿Preparada para marcar 'estilazo' con tus 'looks' de oficina este otoño?

